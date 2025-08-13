صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہترین کارکردگی پر بونس، غفلت پر سخت کارروائی ہوگی، ایس ای میپکو

  • ملتان
بہترین کارکردگی پر بونس، غفلت پر سخت کارروائی ہوگی، ایس ای میپکو

گگومنڈی (نامہ نگار)ایس ای میپکو سرکل وہاڑی انجینئر ملک وسیم اختر نے کہا کہ بہترین کارکردگی دکھانے والے ملازمین کو مالی سال کے اختتام پر بونس اور نقد انعامات دیے جائیں گے۔۔۔

جبکہ محکمانہ مفادات کے خلاف یا اہداف پورے نہ کرنے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ انہوں نے افسروں و عملہ کو ہدایت کی کہ رواں ماہ ریکوری اور لائن لاسز کے اہداف ہر صورت مکمل کریں بصورت دیگر سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ کسی بھی قسم کی کوتاہی یا تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فنڈز نہ ملنے سے سپورٹس کمپلیکس منصوبے ادھورے

بچوں کی غذائیت : سکول نیوٹریشن پروگرام فیز 2 کا آغاز

منظور شدہ لوڈ سے زائد استعمال بجلی کنکشنز منقطع کا آغاز

پی ایچ اے : شاہراہوں پر فلوٹ گاڑیاں چلانے کا فیصلہ

واسا : مختلف شعبوں پر آڈٹ پیراز کی تعداد 500 سے متجاوز

لاہور بورڈ :سکالر شپ کیلئے درخواستیں 28 اگست تک طلب

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر