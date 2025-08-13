بہترین کارکردگی پر بونس، غفلت پر سخت کارروائی ہوگی، ایس ای میپکو
گگومنڈی (نامہ نگار)ایس ای میپکو سرکل وہاڑی انجینئر ملک وسیم اختر نے کہا کہ بہترین کارکردگی دکھانے والے ملازمین کو مالی سال کے اختتام پر بونس اور نقد انعامات دیے جائیں گے۔۔۔
جبکہ محکمانہ مفادات کے خلاف یا اہداف پورے نہ کرنے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ انہوں نے افسروں و عملہ کو ہدایت کی کہ رواں ماہ ریکوری اور لائن لاسز کے اہداف ہر صورت مکمل کریں بصورت دیگر سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ کسی بھی قسم کی کوتاہی یا تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔