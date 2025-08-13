استحکام پاکستان کانفرنس، قوم سے متحد رہنے کی اپیل
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام لکڑ منڈی چوک کارخانہ بازار میں ضلعی صدر ملک زاہد علی اور جنرل سیکرٹری انجینئر رانا محمد شفیق کی زیر صدارت متحد قوم، فاتح پاکستان کے عنوان سے استحکام پاکستان کانفرنس ہوئی۔
کانفرنس سے جنرل سیکرٹری پروفیسر سیف اللہ خالد، چیئرمین علماء مشائخ ونگ قاری یعقوب شیخ، مولانا نصر جاوید، عمران لیاقت بھٹی، رانا حبیب الرحمٰن ضیاء، قاری محمد عبداللہ طیب، مولانا عامر ضیاء اور ڈاکٹر عامر رشید بخاری سمیت دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ دشمنانِ اسلام نظریاتی اختلافات کے باوجود اسلام دشمنی میں متحد ہیں، ہمیں بھی ایمان اور عزم کے ساتھ یکجا ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا۔انہوں نے کہا کہ حکمران عوام پر رحم کریں، بجلی اور پٹرول بم سے تنگ نہ کریں، زرعی ملک ہونے کے باوجود کسان ناکام پالیسیوں سے پریشان ہیں،پاکستان کو عادل اور محب وطن حکمران دیے جائیں جو سودی نظام ختم کریں کیونکہ سود اللہ اور اس کے رسول ؐ سے جنگ ہے ۔مقررین نے خلافت فاروقیہ کے مطالعے اور اسی طرز کا نظام نافذ کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کسان اور ہر محب وطن شہری کو سہولیات ملنی چاہئیں۔ اس موقع پر ضلع بھر سے جھنڈے اور بینرز اٹھائے قافلے پہنچے ، نعرے بازی سے پنڈال میں جوش و خروش کا سماں پیدا ہوگیا۔ کانفرنس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے ۔ آخر میں ملک زاہد علی اور رانا محمد شفیق نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اتحاد ہی پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے ۔