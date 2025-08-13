صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

استحکام پاکستان کانفرنس، قوم سے متحد رہنے کی اپیل

  • ملتان
استحکام پاکستان کانفرنس، قوم سے متحد رہنے کی اپیل

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام لکڑ منڈی چوک کارخانہ بازار میں ضلعی صدر ملک زاہد علی اور جنرل سیکرٹری انجینئر رانا محمد شفیق کی زیر صدارت متحد قوم، فاتح پاکستان کے عنوان سے استحکام پاکستان کانفرنس ہوئی۔

کانفرنس سے جنرل سیکرٹری پروفیسر سیف اللہ خالد، چیئرمین علماء مشائخ ونگ قاری یعقوب شیخ، مولانا نصر جاوید، عمران لیاقت بھٹی، رانا حبیب الرحمٰن ضیاء، قاری محمد عبداللہ طیب، مولانا عامر ضیاء اور ڈاکٹر عامر رشید بخاری سمیت دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ دشمنانِ اسلام نظریاتی اختلافات کے باوجود اسلام دشمنی میں متحد ہیں، ہمیں بھی ایمان اور عزم کے ساتھ یکجا ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا۔انہوں نے کہا کہ حکمران عوام پر رحم کریں، بجلی اور پٹرول بم سے تنگ نہ کریں، زرعی ملک ہونے کے باوجود کسان ناکام پالیسیوں سے پریشان ہیں،پاکستان کو عادل اور محب وطن حکمران دیے جائیں جو سودی نظام ختم کریں کیونکہ سود اللہ اور اس کے رسول ؐ سے جنگ ہے ۔مقررین نے خلافت فاروقیہ کے مطالعے اور اسی طرز کا نظام نافذ کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کسان اور ہر محب وطن شہری کو سہولیات ملنی چاہئیں۔ اس موقع پر ضلع بھر سے جھنڈے اور بینرز اٹھائے قافلے پہنچے ، نعرے بازی سے پنڈال میں جوش و خروش کا سماں پیدا ہوگیا۔ کانفرنس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے ۔ آخر میں ملک زاہد علی اور رانا محمد شفیق نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اتحاد ہی پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معرکہ حق، یوم آزادی: اہم مقامات کی نگرانی، سکیورٹی ٹیمیں تعینات کی جائیں : چیئرمین سی ڈی اے

وسط ایشیائی ریاستوں کیساتھ تجارت کے خواہاں ہیں : عبدالعلیم

بی آئی ایس پی:یومِ آزادی و معرکہ حق کی تقریب، کیک کاٹا گیا

انجینئر خالد محمود نے سی ای او آئیسکو عہدہ کا چارج سنبھال لیا

بریسٹ کینسر کے خلاف مشترکہ کوششوں کی ضرورت : آصفہ بھٹو

نوجوانوں کو تعلیم، ہنر اور روزگار کے یکساں مواقع ملنے چاہئیں:گورنر خیبرپختونخوا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر