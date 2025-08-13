خانیوال میں ڈرگ کنٹرولر کا کریک ڈاؤن، مشتبہ ادویات برآمد
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)خانیوال میں ڈرگ کنٹرولر کا کریک ڈاؤن، مشتبہ ادویات برآمد،رشید فارما، عمران فارمیسی اور اے بی رانا فارمیسی کے خلاف کارروائی کی گئیڈرگ کنٹرولر خانیوال نوید سرگانہ نے کچہری بازار میں رشید فارما کا معائنہ کیا۔۔۔
جبکہ عمران فارمیسی سے مشتبہ ادویات کے نمونے لئے ،انجکشن، سیرپ اور گولیاں قبضے میں لے لیں۔اسی طرح اے بی رانا فارمیسی بالمقابل ڈی ایچ کیو ہسپتال کا چالان ڈرگ ایکٹ 1976 کے تحت فریم 2020کے مطابق بھجوا دیا گیا۔ڈرگ کنٹرولر کا کہنا تھا کہ ایکسپائر اور غیر معیاری ادویات رکھنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائیگی، اسلئے میڈیکل سٹور مالکان سٹاک اور ایکسپائری کا چیک اینڈ بیلنس لازمی رکھیں،کسی کو بھی انسانی زندگیوں سے کھیلنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔