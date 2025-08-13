صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال میں ڈرگ کنٹرولر کا کریک ڈاؤن، مشتبہ ادویات برآمد

  • ملتان
خانیوال میں ڈرگ کنٹرولر کا کریک ڈاؤن، مشتبہ ادویات برآمد

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)خانیوال میں ڈرگ کنٹرولر کا کریک ڈاؤن، مشتبہ ادویات برآمد،رشید فارما، عمران فارمیسی اور اے بی رانا فارمیسی کے خلاف کارروائی کی گئیڈرگ کنٹرولر خانیوال نوید سرگانہ نے کچہری بازار میں رشید فارما کا معائنہ کیا۔۔۔

جبکہ عمران فارمیسی سے مشتبہ ادویات کے نمونے لئے ،انجکشن، سیرپ اور گولیاں قبضے میں لے لیں۔اسی طرح اے بی رانا فارمیسی بالمقابل ڈی ایچ کیو ہسپتال کا چالان ڈرگ ایکٹ 1976 کے تحت فریم 2020کے مطابق بھجوا دیا گیا۔ڈرگ کنٹرولر کا کہنا تھا کہ ایکسپائر اور غیر معیاری ادویات رکھنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائیگی، اسلئے میڈیکل سٹور مالکان سٹاک اور ایکسپائری کا چیک اینڈ بیلنس لازمی رکھیں،کسی کو بھی انسانی زندگیوں سے کھیلنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سنگل فیز میٹروں کی قلت،ہزاروں کنکشن تا خیر کا شکار،شہری دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور

سیاسی مداخلت،مویشوں کی شہر سے منتقلی رک گئی

حافظ آباد:خطاطی و مصوری کے فن پاروں کی نمائش

پنجاب کالج کامونکے میں یومِ آزادی منانے کی تیاریاں

ملکر پاکستان کو عظیم مملکت بنائیں گے :جماعت اسلامی

سیالکوٹ :ہنجلی پل سیلابی ریلے سے متاثر ، ٹریفک کیلئے بند

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر