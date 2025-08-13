معرکہ حق کی شاندار فتح کے سلسلہ میں جشن آزادی میلہ
بوریوالا(سٹی رپورٹر،نمائندہ دنیا )قائد اعظم سٹیڈیم میں معرکہ حق کی شاندار فتح کے سلسلہ میں جشن آزادی میلہ کا انعقاد کیا گیا، مہمان خصوصی کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں،ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر تھیں ۔
بچوں نے ٹیبلو پیش کئے ،حاضرین نے پرفارمنس پر بھرپور داد دی ،شہدائے تحریک پاکستان کے قومی ہیروز کو خراج عقیدت اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ،معرکہ حق میں تاریخی فتح پر پاک فوج کی کارکردگی کو سراہا گیا،میلے میں مختلف محکموں کی جانب سے سٹالز لگائے گئے ، شہریوں،بچوں،خواتین نے سٹالز میں بھر پور دلچسپی لی ، آتشبازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ کمشنر ملتان عامر کریم خاں نے کہا جشن آزادی میلہ میں عوام کے چہرے پر خوشی دیکھ کر بہت خوش ہوں ،معرکہ حق کی تاریخی فتح سے اس سال جشن آزادی پہلے کی نسبت مختلف ہے ،معرکہ حق میں پاک فوج نے دشمن کو عبرتناک شکست دی اور قوم کا سر فخر سے بلند کیا ،قومی استحکام اورملکی ترقی کے لئے ہم سب کو بڑھ چڑھ کردار ادا کرنا ہو گا۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے کہا کہ جشن آزادی منانا زندہ قوموں کی میراث ہے ،معرکہ حق میں تاریخی فتح نے جشن آزادی کی اہمیت بڑھا دی ہے ۔