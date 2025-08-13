صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معرکہ حق کی شاندار فتح کے سلسلہ میں جشن آزادی میلہ

  • ملتان
معرکہ حق کی شاندار فتح کے سلسلہ میں جشن آزادی میلہ

بوریوالا(سٹی رپورٹر،نمائندہ دنیا )قائد اعظم سٹیڈیم میں معرکہ حق کی شاندار فتح کے سلسلہ میں جشن آزادی میلہ کا انعقاد کیا گیا، مہمان خصوصی کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں،ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر تھیں ۔

 بچوں نے ٹیبلو پیش کئے ،حاضرین نے پرفارمنس پر بھرپور داد دی ،شہدائے تحریک پاکستان کے قومی ہیروز کو خراج عقیدت اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ،معرکہ حق میں تاریخی فتح پر پاک فوج کی کارکردگی کو سراہا گیا،میلے میں مختلف محکموں کی جانب سے سٹالز لگائے گئے ، شہریوں،بچوں،خواتین نے سٹالز میں بھر پور دلچسپی لی ، آتشبازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ کمشنر ملتان عامر کریم خاں نے کہا جشن آزادی میلہ میں عوام کے چہرے پر خوشی دیکھ کر بہت خوش ہوں ،معرکہ حق کی تاریخی فتح سے اس سال جشن آزادی پہلے کی نسبت مختلف ہے ،معرکہ حق میں پاک فوج نے دشمن کو عبرتناک شکست دی اور قوم کا سر فخر سے بلند کیا ،قومی استحکام اورملکی ترقی کے لئے ہم سب کو بڑھ چڑھ کردار ادا کرنا ہو گا۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے کہا کہ جشن آزادی منانا زندہ قوموں کی میراث ہے ،معرکہ حق میں تاریخی فتح نے جشن آزادی کی اہمیت بڑھا دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیسکو کا عملہ شہریوں کی شکایات حل کرنے میں ناکام، ہیلپ لائن 118 بھی غیر مؤثر

سی ایل سی سٹاف کامدرسے میں طلبہ کو انسدادِڈینگی پر لیکچر

ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ کے شعبہ ہارٹیکلچرل کاکھجور میلہ

پروفیشنل فوٹو گرافرز ایسوسی ایشن نے جشن آزادی کا کیک کاٹا

تنظیمی مقاصد کیلئے بہترین کارکردگی ،محسن حمید کوستارہ اہلحدیث ایوارڈ دیاگیا

غیر قانونی کمرشلائزیشن کرنے پر چار پلاٹس سربمہر

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر