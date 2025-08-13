معرکہ حق اور جشن آزادی میلہ، ملی نغمے ، ٹیبلو اور آتشبازی
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)معرکۂ حق کی تاریخی فتح کے سلسلہ میں جشن آزادی میلہ منعقد ہوا جس کا افتتاح ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کیا۔ اس موقع پر ایم پی اے میاں ثاقب خورشید نے بھی سٹالز کا معائنہ کیا۔
میلے میں مختلف محکموں کے سٹالز، بچوں کے جھولے اور فوڈ کارنرز لگائے گئے جنہیں شہریوں، بچوں اور خواتین نے بھرپور دلچسپی سے دیکھا۔ سپیشل ایجوکیشن کے بچوں نے مہمانوں کا استقبال کیا ، ملی نغمے ، ٹیبلو اور تائیکوانڈو کے مظاہرے پیش کیے ۔ معروف گلوکارہ نادیہ ہاشمی کے ملی نغموں نے فضا کو حب الوطنی کے رنگ میں رنگ دیا۔ اس موقع پر شہدائے تحریک پاکستان کو خراج عقیدت ، غازیوں اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ میلہ شاندار آتشبازی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا جسے عوام کی بڑی تعداد نے دیکھا۔