صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معرکہ حق اور جشن آزادی میلہ، ملی نغمے ، ٹیبلو اور آتشبازی

  • ملتان
معرکہ حق اور جشن آزادی میلہ، ملی نغمے ، ٹیبلو اور آتشبازی

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)معرکۂ حق کی تاریخی فتح کے سلسلہ میں جشن آزادی میلہ منعقد ہوا جس کا افتتاح ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کیا۔ اس موقع پر ایم پی اے میاں ثاقب خورشید نے بھی سٹالز کا معائنہ کیا۔

میلے میں مختلف محکموں کے سٹالز، بچوں کے جھولے اور فوڈ کارنرز لگائے گئے جنہیں شہریوں، بچوں اور خواتین نے بھرپور دلچسپی سے دیکھا۔ سپیشل ایجوکیشن کے بچوں نے مہمانوں کا استقبال کیا ، ملی نغمے ، ٹیبلو اور تائیکوانڈو کے مظاہرے پیش کیے ۔ معروف گلوکارہ نادیہ ہاشمی کے ملی نغموں نے فضا کو حب الوطنی کے رنگ میں رنگ دیا۔ اس موقع پر شہدائے تحریک پاکستان کو خراج عقیدت ، غازیوں اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ میلہ شاندار آتشبازی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا جسے عوام کی بڑی تعداد نے دیکھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

خونی ڈمپردہشت گردی پھیلارہے ہیں،ہمیں بدمعاشی نہ بتائیں،گورنر

22کلو میٹر طویل نئی حب کینال تعمیر،افتتاح آج ہوگا

نوجوان ملک و قوم کا سب سے قیمتی اثاثہ،وزیراعلیٰ

میٹرک بورڈ میں ناظم امتحانات کے تقرر کے لیے سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال

سیسی کے مالی سال 2025-26بجٹ کی متفقہ منظوری

غزہ کے شہید صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے مظاہرہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر