زکریا یونیورسٹی سلیکشن بورڈ پر ہائی کورٹ کا حکم امتناعی
ملتان (خصوصی رپورٹر) ہائی کورٹ ملتان نے بہائوالدین زکریا یونیورسٹی کے سلیکشن بورڈ اجلاس کے خلاف حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے وائس چانسلر کو اساتذہ کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت دی ہے ۔۔
تفصیل کے مطابق حالیہ سلیکشن بورڈز میں مبینہ غیر قانونی فیصلوں کے خلاف 9 رٹ پٹیشنز دائر کی گئیں، جن میں سے 4کیسز کی سماعت گزشتہ روز ہوئی۔ عدالت نے حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے 18 اگست تک معاملہ حل کرنے کا حکم دیا۔واضح رہے کہ سلیکشن بورڈ اجلاس میں ٹی ٹی ایس اساتذہ کی ترقی کے تمام کیسز روک دیئے گئے تھے ، جس پر اساتذہ نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔