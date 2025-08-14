صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی رہنما شیخ خرم وحید کی نظر بندی منسوخ، رہائی کا حکم

  • ملتان
وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی)لاہور ہائیکورٹ ملتان بنچ میں پی ٹی آئی تحصیل وہاڑی کے صدر شیخ خرم وحید کی غیر قانونی نظر بندی کے ۔۔

خلاف دائر رٹ پٹیشن پر اہم پیش رفت ،سرکاری وکیل نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر وہاڑی نے اپنے سابقہ نظر بندی آرڈر کو منسوخ کرتے ہوئے 13 اگست کا رہائی کا نیا حکم نامہ جاری کر دیا ہے ۔ یہ رٹ شیخ خرم کے والد شیخ عبدالوحید کی جانب سے دائر کی گئی تھی جس میں مؤقف اپنایا گیا تھا کہ خرم وحید کو 5 اگست کے مجوزہ احتجاج سے قبل ہی گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا جو آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے ۔ پٹیشنر کے وکیل عبدالوہاب بلوچ نے دلائل دیتے ہوئے کہا یہ گرفتاری آئین کے آرٹیکل 9 کے خلاف ہے جو ہر شہری کو زندگی اور آزادی کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے ۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے پیش کردہ نیا رہائی کا آرڈر ریکارڈ کا حصہ بناتے ہوئے رٹ نمٹا دی اور ہدایت کی کہ شیخ خرم وحید کی زندگی اور آزادی کا مکمل خیال رکھا جائے

 

 

