نویں ،دسویں جماعت کی کلاسز 18اگست سے شروع
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت نے سکولز کی چھٹیاں بڑھانے کا فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ نویں اور دسویں جماعت کے ساتھ او لیولز، اے لیولز اور انٹرمیڈیٹ کی کلاسز 18 اگست سے شروع ہوں گی۔۔۔
تفصیلات کے مطابق پہلی سے آٹھویں جماعت تک کی کلاسز یکم ستمبر سے شروع ہوں گی، جبکہ فیصلہ نجی و سرکاری تمام تعلیمی اداروں پر لاگو ہوگا۔ حکومت نے 18 اگست سے 31 اگست تک تعلیمی ادارے صبح 8 بجے سے 11 بجے تک لگانے کی اجازت دی ہے ۔حکم نامے کے مطابق جو اساتذہ نویں اور دسویں جماعت کو پڑھا رہے ہیں، وہ 18 اگست سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے ۔ متعلقہ حکام نے واضح کیا کہ فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والے تعلیمی اداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ امتحانی تیاری کے لئے وقت فراہم کرنے اور طلبہ کے تعلیمی نقصان کو کم کرنے کے پیش نظر کیا گیا ہے ۔ محکمہ تعلیم نے تمام سکول انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ مقررہ اوقات میں تدریسی سرگرمیاں جاری رکھیں اور طلبہ کی حاضری کو یقینی بنائیں۔والدین اور طلبہ نے حکومت کے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلد کلاسز شروع ہونے سے تعلیمی سال کے دوران نصاب مکمل کرنے میں آسانی ہوگی۔