صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نویں ،دسویں جماعت کی کلاسز 18اگست سے شروع

  • ملتان
نویں ،دسویں جماعت کی کلاسز 18اگست سے شروع

ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت نے سکولز کی چھٹیاں بڑھانے کا فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ نویں اور دسویں جماعت کے ساتھ او لیولز، اے لیولز اور انٹرمیڈیٹ کی کلاسز 18 اگست سے شروع ہوں گی۔۔۔

تفصیلات کے مطابق پہلی سے آٹھویں جماعت تک کی کلاسز یکم ستمبر سے شروع ہوں گی، جبکہ فیصلہ نجی و سرکاری تمام تعلیمی اداروں پر لاگو ہوگا۔ حکومت  نے 18 اگست سے 31 اگست تک تعلیمی ادارے صبح 8 بجے سے 11 بجے تک لگانے کی اجازت دی ہے ۔حکم نامے کے مطابق جو اساتذہ نویں اور دسویں جماعت کو پڑھا رہے ہیں، وہ 18 اگست سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے ۔ متعلقہ حکام نے واضح کیا کہ فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والے تعلیمی اداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ امتحانی تیاری کے لئے وقت فراہم کرنے اور طلبہ کے تعلیمی نقصان کو کم کرنے کے پیش نظر کیا گیا ہے ۔ محکمہ تعلیم نے تمام سکول انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ مقررہ اوقات میں تدریسی سرگرمیاں جاری رکھیں اور طلبہ کی حاضری کو یقینی بنائیں۔والدین اور طلبہ نے حکومت کے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلد کلاسز شروع ہونے سے تعلیمی سال کے دوران نصاب مکمل کرنے میں آسانی ہوگی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مصالحہ جات اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ، عوام پریشان

جشنِ آزادی و معرکۂ حق ،جھنگ میں سائیکل ریلی نکالی گئی

باغِ جناح فیصل آباد میں گرینڈ لیزر لائٹ شو ، ملی نغمے پیش

’’بنیان المرصوص‘‘ کے موضوع پر تصویری اور خطاطی کی نمائش

ٹوبہ :آفیسرز کالونی کی سڑکیں بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار

آئینِ پاکستان تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے : ذیشان لبھا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن