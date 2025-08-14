صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوگر ڈیلرز کوچینی کنٹرول ریٹ پر فروخت کی ہدایت

  • ملتان
مونڈکا (نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر مظفرگڑھ خضر ظہور نے تحصیل بھر کے شوگر ڈیلرز کو ہدایت کی ہے کہ چینی حکومت پنجاب کے ۔۔

مقررہ کنٹرول ریٹ 173 روپے فی کلو پر فراہم کی جائے اور دکانوں پر ریٹ لسٹ نمایاں جگہ پر آویزاں کی جائے ۔ یہ بات انہوں نے اپنے دفتر  میں منعقدہ اجلاس میں کہی ۔مقامی شوگر ملز کے جنرل منیجر نے بتایا کہ چینی کا ایکس مل ریٹ 165 روپے فی کلو ہے جبکہ حکومت پنجاب نے پرچون قیمت 173 روپے مقرر کی ہے ۔ رانا ساجد حنیف نے کہا کہ وہ مقررہ نرخ پر چینی کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں ۔

 

 

