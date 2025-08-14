محتسب پنجاب خانیوال نے جولائی میں 88شکایات نمٹا دیں
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)صوبائی محتسب پنجاب ریجنل آفس خانیوال کے ایڈوائزر تنویر اقبال تبسم نے جولائی کی کارکردگی رپورٹ پیش کرتے ہوئے۔۔
بتایا کہ 93 نئی شکایات موصول ہوئیں، زیرِ کارروائی 88 شکایات پر فیصلے کیے گئے ، 42 شکایات پر محکمہ مال، بلدیہ، صحت، تعلیم اور پولیس حکام کو فوری ازالے کی ہدایات جاری کی گئیں جبکہ دیگر شکایات کا بھی ازالہ کیا گیا۔ حل کی گئی شکایات میں ناجائز تعمیرات کی مسماری، ملزموں کے خلاف مقدمات کا اندراج، مختلف علاقوں کی صفائی، اور انتقالات کی تصدیق و منظوری شامل ہیں۔ایڈوائزر کے مطابق غیر قانونی اور غیر منظور شدہ ٹاؤنز کیخلاف کارروائی کرتے ہوئے ڈی سی اور ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ کونسل کو مالکان کے خلاف مقدمات درج کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔انہوں نے کہا کہ دفتر صوبائی محتسب عوامی شکایات کے ازالے میں متحرک ہے اور شہری سادہ کاغذ پر درخواست بمع شناختی کارڈ کی کاپی اور بیانِ حلفی بذریعہ ڈاک دفتر خانیوال بھجوا سکتے ہیں، عوامی آگاہی مہم کا سلسلہ بھی جاری ہے ۔