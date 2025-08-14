صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محتسب پنجاب خانیوال نے جولائی میں 88شکایات نمٹا دیں

  • ملتان
محتسب پنجاب خانیوال نے جولائی میں 88شکایات نمٹا دیں

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)صوبائی محتسب پنجاب ریجنل آفس خانیوال کے ایڈوائزر تنویر اقبال تبسم نے جولائی کی کارکردگی رپورٹ پیش کرتے ہوئے۔۔

 بتایا کہ 93 نئی شکایات موصول ہوئیں، زیرِ کارروائی 88 شکایات پر فیصلے کیے گئے ، 42 شکایات پر محکمہ مال، بلدیہ، صحت، تعلیم اور پولیس حکام کو فوری ازالے کی ہدایات جاری کی گئیں جبکہ دیگر شکایات کا بھی ازالہ کیا گیا۔ حل کی گئی شکایات میں ناجائز تعمیرات کی مسماری، ملزموں کے خلاف مقدمات کا اندراج، مختلف علاقوں کی صفائی، اور انتقالات کی تصدیق و منظوری شامل ہیں۔ایڈوائزر کے مطابق غیر قانونی اور غیر منظور شدہ ٹاؤنز کیخلاف کارروائی کرتے ہوئے ڈی سی اور ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ کونسل کو مالکان کے خلاف مقدمات درج کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔انہوں نے کہا کہ دفتر صوبائی محتسب عوامی شکایات کے ازالے میں متحرک ہے اور شہری سادہ کاغذ پر درخواست بمع شناختی کارڈ کی کاپی اور بیانِ حلفی بذریعہ ڈاک دفتر خانیوال بھجوا سکتے ہیں، عوامی آگاہی مہم کا سلسلہ بھی جاری ہے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چینی گروپ کا قائداعظم پارک میں یونٹ لگانے عندیہ

شہرکے تاریخی مقامات رنگ برنگے قمقموں سے سج گئے

یوم آزدی و معرکہ حق ریلی

سکول فیسوں میں اضافہ، 21 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم

محکمہ ماحولیات کے قوانین پر عمل نہ کرنے پر5 ٹینریز سیل

انجمن تاجران شیخوپورہ کی یوم آزادی کی تقریب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن