قوم فاتح کی حیثیت سے یوم آزادی منارہی ،میاں راشد اقبال

  • ملتان
ملتان(لیڈی رپورٹر)سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملتان میاں راشد اقبال نے 78ویں یوم آزادی پر قوم کو۔۔

 مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن کے خلاف معرکہ حق کی تاریخی کامیابی نے اس عظیم دن کا لطف دوبالا کر دیا ہے اور یہ 14 اگست پوری قوم فاتح کی حیثیت سے منا رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ لہلہاتا  ہوا سبز ہلالی پرچم ہر پاکستانی کے دل کی دھڑکن ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تا قیامت قائم رہنے کے لئے معرض وجود میں آیا ہے اور ہر فرد کو ملکی وقار اور سربلندی کے لئے بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے ۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لئے نوجوان نسل کی صلاحیتوں پر انحصار ضروری ہے ۔

 

 

