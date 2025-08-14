مظفرگڑھ میں گرین بس منصوبے کے آغاز کی تیاریاں شروع
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں صوبہ بھر میں گرین بسوں کے منصوبے کا آغاز کرنے کے فیصلے کے۔۔
بعد مظفر گڑھ میں بھی گرین بسیں چلانے کیلئے تیاریاں شروع کردی گئیں۔ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ اور ڈی پی او غضنفر علی شاہ نے نیس پاک کے نمائندگان کے ہمراہ گرین بس سٹینڈ کے لیے مجوزہ جگہ کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا گرین بسوں کے ماحول پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں کیونکہ یہ روایتی بسوں کے مقابلے میں کم فضائی آلودگی پیدا کرتی ہیں اور ماحول دوست ہیں۔انہوں نے کہا کہ خاص طور پر الیکٹرک گرین بسیں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر مضر صحت گیسوں کے اخراج کو نمایاں حد تک کم کرتی ہیں جو فضائی آلودگی اور آب و ہوا کی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں، یہ شور کی آلودگی اور دیگر ماحولیاتی مسائل میں کمی لانے میں بھی مددگار ہیں۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے ڈی پی او کے ہمراہ پی ڈی ایم اے کے ویئر ہاؤس کا دورہ کیا اور وہاں موجود سامان کا معائنہ کیا۔