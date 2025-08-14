بچی سے زیادتی ،ملزم گرفتار، صلح کیلئے مدعیہ کو 2لاکھ کی پیشکش
خان گڑھ (نامہ نگار)بچی سے مبینہ زیاتی کا مقدمہ درج ،ملزم گرفتار، مدعیہ کو صلح کیلئے دولاکھ کی پیشکش ، سماجی دباؤ اور دھمکیاں ۔مدعیہ کا کہنا ہے۔۔
کہ انصاف کے حصول تک چین سے نہیں بیٹھوں گی ۔ڈی ایس پی مرزا محمد صدیق نے یقین دہانی کرائی ہے کہ میرٹ اور انصاف کو یقینی بنایا جائے گا۔ تھانہ خانگڑھ کی حدود بستی مہدی شاہ کی رہائشی خاتون (س)نے 15 پر کال کرکے پولیس کو اطلاع دی کہ اسکی تین سالہ بچی جب قریبی کریانہ سٹور پر چیز لینے گئی تو سٹور مالک زبیر نے بچی کو ہوس کا نشانہ بنایا،پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کیا اور بچی کا میڈیکل کرایا گیا تو ابتدائی رپورٹ میں زیادتی کی کوشش کی تصدیق ہوگئی۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کو حوالات بند کردیا اور مقدمہ کی تفتیش شروع کردی ۔دوسری طرف ملزم کو بچانے کیلئے مدعیہ کو صلح کیلئے دو لاکھ روپے کی پیشکش کی گئی مگر مدعیہ نے پیسے لینے سے انکار کردیا ۔مدعیہ کے مطابق رشتہ دار مقدمہ کی پیروی نہ کرنے ، گواہان منحرف ہونے کی دھمکیاں دے رہے ہیں،مدعیہ کا کہنا ہے کہ زیادتی پر خاموش نہیں رہوں گی،انصاف کے حصول تک چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ جبکہ ڈی ایس پی صدر سرکل مرزا محمد صدیق نے کہا ہے کہ ملزم کو فوری گرفتار کرلیا گیا ہے اور وہ خود اس کیس کی نگرانی کررہے ہیں۔ مقدمہ کی تفتیش میں میرٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گااور جرم ثابت ہونے پر قانون کے مطابق ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔