ملتان میں خسرہ کے مریضوں میں اضافہ، ٹیسٹ سہولت کا مطالبہ
ملتان (لیڈی رپورٹر) ملتان کے سرکاری ہسپتالوں میں خسرہ کے شبہ اور تصدیق شدہ مریض رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے ۔۔۔
چلڈرن کمپلیکس میں گزشتہ پندرہ روز کے دوران داخل 24 بچوں میں خسرہ کیتصدیق ہو چکی ہے ، جبکہ نشتر ہسپتال میں خسرہ کے شبہ میں 3 مریض زیر علاج ہیں۔ترجمان چلڈرن کمپلیکس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں خسرہ کے شبہ میں مزید تین مریض داخل کئے گئے ، جن کے نمونے لیبارٹری بھجوا دیئے گئے ہیں۔ ترجمان نشتر ہسپتال نے بتایا کہ خسرہ کے شبہ میں زیر علاج مریضوں کے نمونے لاہور بھیجے گئے ہیں، جبکہ ایک نیا مریض بھی گزشتہ روز رپورٹ ہوا ہے ۔