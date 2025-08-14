صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
پیدائش و اموات کے بروقت اندراج پر عوامی آگاہی سیمینار

ملتان (لیڈی رپورٹر) لوکل گورنمنٹ ملتان سٹی کے زیر اہتمام رضا ہال میں عوامی آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔۔

، جس کا مقصد پیدائش و اموات کے کمپیوٹرائزڈ سرٹیفکیٹس کی اہمیت اجاگر کرنا تھا۔ صدارت اسسٹنٹ کمشنر ملتان سٹی عبدالسمیع شیخ نے کی۔ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملتان ڈویژن ظہور حسین بھٹہ، نادرا ساؤتھ پنجاب کے ریجنل ہیڈ سلمان آفاق، ڈسٹرکٹ  الیکشن کمشنر ایم عدنان ظفرخان، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر عبدالعزیز خان اور دیگر افسر شریک ہوئے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ بروقت اندراج شہریوں کا حق اور قانونی تحفظ کی ضمانت ہے ۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے سات سال تک اندراج اور سرٹیفکیٹس کے اجرا کی تمام فیسیں معاف کی ہیں، اس سہولت سے فوری فائدہ اٹھایا جائے ۔ بروقت رجسٹریشن سے تعلیمی داخلہ، شناختی کارڈ، وراثتی امور، ویزہ اور دیگر معاملات میں آسانی ہوتی ہے ۔ڈائریکٹر ظہور حسین بھٹہ نے کہا کہ حکومت نے اندراج کا عمل شفاف اور آسان بنا دیا ہے ۔ یونین کونسل یا آن لائن درخواست کے ذریعے سرٹیفکیٹ حاصل کئے جا سکتے ہیں، جس سے سرکاری ریکارڈ درست رہتا ہے اور منصوبہ بندی میں مدد ملتی ہے ۔ سات سال بعد کی پیدائش کے اندراج پر 200 روپے اور تاخیری اموات کے اندراج پر 1000 روپے فیس مقرر ہے ۔نادرا، الیکشن کمیشن اور سوشل ویلفیئر حکام نے زور دیا کہ یہ سرٹیفکیٹ تعلیمی داخلوں، ملازمت، وراثتی امور اور دیگر سہولیات کے لئے ضروری ہیں۔

 

 

