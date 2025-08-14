صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم پیداواری مقابلے، کامیاب کاشتکاروں میں انعامات تقسیم

  • ملتان
ملتان(وقائع نگار خصوصی)وزیر اعلیٰ پنجاب کی ‘‘زیادہ گندم اگاؤ’’ مہم کے تحت گندم پیداواری مقابلہ جات میں صوبائی و ڈویژنل سطح پر کامیاب کاشتکاروں میں۔۔

 انعامات تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں گرین ٹریکٹر پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز بھی کیا گیا۔تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر زراعت و لائیو سٹاک سید عاشق حسین کرمانی  تھے ، جبکہ پارلیمانی سیکرٹری زراعت اسامہ خان لغاری اور سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے شرکت کی۔ صوبائی سطح پر پہلی پوزیشن ضلع جھنگ کے مظفر محمود نے 69.96 من فی ایکڑ پیداوار پر 85 ہارس پاور ٹریکٹر جیتا، ضلع قصور کے محمد افضل نے 69.87 من پیداوار پر 75 ہارس پاور ٹریکٹر حاصل کیا، جبکہ ڈیرہ غازی خان کے شاہد عباس خان نے 69.72 من پیداوار پر 60 ہارس پاور ٹریکٹر جیتا۔صوبائی وزیر نے اعلان کیا کہ دوسرے مرحلے میں 75 سے 125 ہارس پاور کے 10 ہزار ٹریکٹرز پر فی ٹریکٹر 10 لاکھ روپے سبسڈی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کسان کارڈ کے ذریعے 75 ارب روپے کی فراہمی، بلا سود قرضے ، ایگری مالز کا قیام اور بڑے رقبے پر کاشت کرنے والے کاشتکاروں میں ایک ہزار ٹریکٹرز مفت تقسیم کرنے کے منصوبے جاری ہیں۔

 

