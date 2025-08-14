صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زکریا یونیورسٹی میں داخلوں کا دوسرا فیز 18اگست تک جاری

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر) بہائو الدین زکریا یونیورسٹی ملتان کی ایڈمیشن کمیٹی کا اجلاس چیئرمین ایڈمیشن کمیٹی و ڈین فیکلٹی آف سائنس پروفیسر ڈاکٹر جاوید احمد کی۔۔

 زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں یونیورسٹی کے جاری داخلوں کی پیش رفت اور آئندہ حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔چیئرمین ایڈمیشن کمیٹی نے کہا کہ تمام شعبہ سربراہان قابلِ تعریف ہیں جنہوں نے اس بار زیادہ  سے زیادہ داخلے یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یونیورسٹی نے اس سال داخلوں کی پالیسی تین فیزز میں تقسیم کی۔ پہلا فیز کامیابی سے مکمل ہوا، جبکہ دوسرے فیز کے اخبار اشتہار میں درخواست دینے کی آخری تاریخ 18 اگست 2025 مقرر کی گئی ہے ۔ درخواست دہندگان کی بھرپور دلچسپی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یونیورسٹی اپنا کم از کم داخلوں کا ہدف آسانی سے حاصل کر لے گی۔اجلاس میں بتایا گیا کہ تیسرا فیز ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرامز کے لئے ہے ، جس کا اشتہار 15 یا 16 اگست کو جاری کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے فیز کی میرٹ لسٹ جاری کرنے کی پالیسی کی منظوری دی گئی۔

 

 

