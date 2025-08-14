صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا ’’حکومت نہیں خدمت ‘‘ کیمپ کا معائنہ

  • ملتان
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے ‘‘حکومت نہیں خدمت’’ مہم کے تحت گورنمنٹ ہائی سکول رنگ پور میں لگائے گئے سرکاری محکموں کے کیمپ کا معائنہ کیا جہاں نادرا، میپکو، ریونیو، صحت اور۔۔

 تعلیم سمیت مختلف محکموں کے کاؤنٹر قائم تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے موقع پر آئے مختلف سائلین کی شکایات سن کر متعلقہ محکموں کو ان کے فوری حل کے احکامات جاری کیے ۔کیمپ میں رنگ پور اور ملحقہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے شہری بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے درخواستیں جمع کرائیں۔ ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد دور دراز علاقوں میں عوام کے دروازے پر جا کر مسائل سننا اور انہیں موقع پر حل کرنا ہے ۔

 

 

