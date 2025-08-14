صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی چوری کا الزام،متاثرہ خاتون کا ایس ڈی او کیخلاف احتجاج

  • ملتان
بجلی چوری کا الزام،متاثرہ خاتون کا ایس ڈی او کیخلاف احتجاج

جہانیاں (نامہ نگار)ایس ڈی او میپکو فرسٹ ڈویژن جہانیاں راؤ شاکر کے خلاف بجلی چوری کے الزام پر متاثرہ خاتون ۔۔

حسینہ بی بی نے واپڈا آفس جہانیاں کے باہر احتجاج کیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ ایس ڈی او نے مخالفین سے ملی بھگت کر کے میرے خلاف بجلی چوری کا جھوٹا مقدمہ درج کرایاجس سے میرا کوئی تعلق نہیں،بے گناہی کے تمام ثبوت اور مطلوبہ دستاویزات فراہم کیں،جس مکان اور میٹر کے حوالے سے مقدمہ درج ہوا، وہ مکان ان کے نام ہے نہ کرایہ نامہ موجود ہے اور نہ ہی میٹر ان کے نام پر ہے ،میپکو چیف شفاف انکوائری کرائیں ورنہ خود سوزی کرلوں گی۔ایس ڈی اوکا مؤقف ہے کہ خود موقع کا وزٹ نہیں کیا، رپورٹ میٹر انسپکٹر نے دی، مزید علم نہیں ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مصالحہ جات اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ، عوام پریشان

جشنِ آزادی و معرکۂ حق ،جھنگ میں سائیکل ریلی نکالی گئی

باغِ جناح فیصل آباد میں گرینڈ لیزر لائٹ شو ، ملی نغمے پیش

’’بنیان المرصوص‘‘ کے موضوع پر تصویری اور خطاطی کی نمائش

ٹوبہ :آفیسرز کالونی کی سڑکیں بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار

آئینِ پاکستان تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے : ذیشان لبھا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن