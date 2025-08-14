بجلی چوری کا الزام،متاثرہ خاتون کا ایس ڈی او کیخلاف احتجاج
جہانیاں (نامہ نگار)ایس ڈی او میپکو فرسٹ ڈویژن جہانیاں راؤ شاکر کے خلاف بجلی چوری کے الزام پر متاثرہ خاتون ۔۔
حسینہ بی بی نے واپڈا آفس جہانیاں کے باہر احتجاج کیا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ ایس ڈی او نے مخالفین سے ملی بھگت کر کے میرے خلاف بجلی چوری کا جھوٹا مقدمہ درج کرایاجس سے میرا کوئی تعلق نہیں،بے گناہی کے تمام ثبوت اور مطلوبہ دستاویزات فراہم کیں،جس مکان اور میٹر کے حوالے سے مقدمہ درج ہوا، وہ مکان ان کے نام ہے نہ کرایہ نامہ موجود ہے اور نہ ہی میٹر ان کے نام پر ہے ،میپکو چیف شفاف انکوائری کرائیں ورنہ خود سوزی کرلوں گی۔ایس ڈی اوکا مؤقف ہے کہ خود موقع کا وزٹ نہیں کیا، رپورٹ میٹر انسپکٹر نے دی، مزید علم نہیں ہے ۔