جشنِ آزادی تقریبات، سائیکل ریلی، پرچم کشائی ،قوی ترانے پیش

  • ملتان
لودھراں (سٹی رپورٹر)ضلع لودھراں میں جشنِ آزادی تقریبات، سائیکل ریلی، پرچم کشائی ،قوی ترانے پیش ۔ ڈپٹی کمشنر نے چلڈرن پارک میں۔۔

 مرد و خواتین کے ماس ریسلنگ اور والی بال کے مقابلے دیکھے ، گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج اورگرلز ہائی سکول میں پرچم  کشائی کی، قومی ترانہ اور ملی نغمے پیش کیے گئے جبکہ طالبات کے ٹیبلوز کو شرکاء نے سراہا۔ضلع کونسل میں تقریب میں ضمیر تائیکوانڈو کراٹے کلب کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے ۔ جشنِ آزادی کے سلسلے میں ضلع بھر کی سرکاری و نجی عمارتوں کو سبز و سفید جھنڈیوں اور برقی قمقموں سے مزین کیا گیا۔

 

 

