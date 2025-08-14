پولیس کا شہید اے ایس آئی اور کانسٹیبل کو خراجِ عقیدت
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے اسسٹنٹ سب انسپکٹر غلام رسول اور کانسٹیبل محمد ارشد کے یومِ شہادت پر قبروں پر حاضری دے کر پھول چڑھائے اور۔۔
فاتحہ خوانی کی۔ تفصیلات کے مطابق 13 اگست 2000 کو اے ایس آئی غلام رسول اور کانسٹیبل محمد ارشد پل بھٹیاں والی پر ڈیوٹی انجام دے رہے تھے کہ انہوں نے مشکوک افراد کو روکنے کی کوشش کی۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ وہ دہشت گرد تھے ، جنہوں نے پولیس اہلکاروں پر سیدھی فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں دونوں اہلکار شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر گئے ۔