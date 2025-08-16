صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتار آئل ٹینکر کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار لڑکا جاں بحق

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)تیز رفتار آئل ٹینکر کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار پندرہ سالہ لڑکاجاں بحق ہو گیا۔

موضع چودھری کوٹ ادو کے محمد طارق نے بتایا کہ اس کا 15 سالہ بھانجا محمد باسط موٹرسائیکل پر گھر واپس آ رہا تھا کہ مین روڈ پر آئل ٹینکر جسے نامعلوم ڈرائیور غفلت اور تیز رفتاری سے چلا رہا تھا نے ٹکر مار دی۔ موٹرسائیکل پچھلے ٹائروں کے نیچے آنے سے محمد باسط موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ڈرائیور آئل ٹینکر سمیت ہیڈ تونسہ کی طرف فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

