سعد کانجو کی رہائش گاہ پر این اے 149کی تقریب

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما سعد خورشید خان کانجو نے این اے 149 کی مرکزی تقریب اپنی رہائش گاہ پر منعقد کی۔

 جس میں حاجی جاوید اختر انصاری، بابر شاہ، ملک انور، آصف راجوانہ، بلال بٹ، اطہر ممتاز، سلیمان قریشی، حبیب الرحمن سنگھیڑا، شاہد لودھی، زاہد عدنان گڈو، طاہر عباس اعوان، عمران اسلم انصاری، فہد شیروان اور دیگر رہنماؤں و کارکنان نے شرکت کی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعد خورشید خان کانجو نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ملکی ترقی اور خوشحالی کیلئے مؤثر اقدامات کئے ہیں ۔

