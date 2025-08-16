مختلف واقعات:حاملہ بیوی پر تشدد، رقبہ تنازع پر حملہ دو افراد زخمی
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)مختلف واقعات میں نشئی شوہر کا حاملہ بیوی پرتشدد، رقبہ تنازع پر حملے میں دو افراد زخمی ہوگئے ۔
بستی سمندری کے رہائشی اللہ بخش نے پولیس کوبتایا کہ وہ گھر کے صحن میں سو رہا تھا کہ محمد عدیل دیوار پھلانگ کر داخل ہوا اور شور سن کر فرار ہو گیا۔ وارڈ نمبر 14کی سعدیہ کنول نے بیان دیا کہ اس کا شوہر محمد عمر فاروق نشے میں گھر آیا اور دوسری شادی کی اجازت نہ دینے پر ڈنڈے سے تشدد کیا، پیٹ پر لاتیں ماریں اور جان سے مارنے کی دھمکی دی، شور پر بھائیوں نے بچایا۔ موضع ہنجرائی کے خدا بخش نے بتایا کہ وہ رقبہ پر موجود تھا کہ اللہ بخش، محمد عمران اور محمد اسلم ڈنڈوں سے حملہ کردیا، سر اور ہاتھ پر وار کئے اور بھائی نظام عباس کو بھی زخمی کیا۔