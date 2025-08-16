صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف واقعات:حاملہ بیوی پر تشدد، رقبہ تنازع پر حملہ دو افراد زخمی

  • ملتان
مختلف واقعات:حاملہ بیوی پر تشدد، رقبہ تنازع پر حملہ دو افراد زخمی

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)مختلف واقعات میں نشئی شوہر کا حاملہ بیوی پرتشدد، رقبہ تنازع پر حملے میں دو افراد زخمی ہوگئے ۔

بستی سمندری کے رہائشی اللہ بخش نے پولیس کوبتایا کہ وہ گھر کے صحن میں سو رہا تھا کہ محمد عدیل دیوار پھلانگ کر داخل ہوا اور شور سن کر فرار ہو گیا۔ وارڈ نمبر 14کی سعدیہ کنول نے بیان دیا کہ اس کا شوہر محمد عمر فاروق نشے میں گھر آیا اور دوسری شادی کی اجازت نہ دینے پر ڈنڈے سے تشدد کیا، پیٹ پر لاتیں ماریں اور جان سے مارنے کی دھمکی دی، شور پر بھائیوں نے بچایا۔ موضع ہنجرائی کے خدا بخش نے بتایا کہ وہ رقبہ پر موجود تھا کہ اللہ بخش، محمد عمران اور محمد اسلم ڈنڈوں سے حملہ کردیا، سر اور ہاتھ پر وار کئے اور بھائی نظام عباس کو بھی زخمی کیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اڑھائی ارب سے فیروز پور روڈ کی مرمت و بحالی کا منصوبہ

ترقی کیلئے بجلی و گیس کے نرخ کم کئے جائیں :لیاقت بلوچ

علی ہجویریؒ کی زندگی اہلِ ایمان کیلئے مینارہ نور: راغب نعیمی

ہمیں دین کے حقیقی پیغام کو زندہ رکھنا ہوگا:ہشام الٰہی

شافع حسین کی داتا دربار آمد لنگر کی تیاری ، تقسیم کا جائزہ

ون ویلنگ، نا جائز اسلحہ، ہوائی فائرنگ پر10ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن