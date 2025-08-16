بوریوالا: 2بچے کھلے مین ہول میں گر کرشدید زخمی
وہاڑی، بورے والا (نمائندہ خصوصی ،سٹی رپورٹر)نواحی گاؤں 445 ای بی میں سیوریج لائن بچھانے والے ٹھیکیدار اور محکمہ پبلک ہیلتھ کی مبینہ غفلت کے باعث دو بچے کھیلتے ہوئے کھلے مین ہول میں گرنے سے شدید زخمی ہو گئے ۔
بچوں کے والد غلام جیلانی نے جان کی پرواہ کیے بغیر 14 فٹ گہرے مین ہول میں چھلانگ لگا کر دونوں کو باہر نکالا۔ دو سالہ ادیبہ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جسے فوری ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ دوسرا بچہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔عینی شاہدین کے مطابق ٹھیکیدار نے مین ہول کے ڈھکن لگائے بغیر سیوریج لائن کو چالو کر دیا جس کے باعث 2 سالہ ادیبہ اور 7 سالہ نوشیر کھیلتے ہوئے اچانک کھلے مین ہول میں جا گرے ۔ ادھر اسسٹنٹ کمشنر کیپٹن (ر)ارشد اقبال نے فوری نوٹس لیتے ہوئے سی او میونسپل کارپوریشن امتیاز احمد جوئیہ کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دیں اور تمام کھلے مین ہولز فوری بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ، ہسپتال جا کر متاثرہ بچے کی عیادت کی اور ورثاء کو یقین دہانی کرائی کہ غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی ہو گی ۔انہوں نے ٹھیکیداروں اور محکمہ پبلک ہیلتھ کو ہدایت دی کہ جاری کام ہنگامی بنیادوں پر مکمل اور دورانِ کام حفاظتی اقدامات کو ترجیح دی جائے ۔