سکول فنڈز میں گھپلوں،جعلی داخلوں کا انکشاف

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)سرکاری سکولوں کے فنڈزمیں گھپلوں اورجعلی انرولمنٹ کاانکشاف سامنے آیا ہے تفصیل کے مطابق محکمہ سکولز نے صوبے بھر میں سکولوں کا آڈٹ کرنے کے لئے کمیٹیاں قائم کردیں۔

 اطلاعات تھیں کہ سکولوں میں فنڈز کا غلط استعمال کیاگیا جس پر محکمہ سکول ایجوکیشن نے سکولوں کی انسپکشن کیلئے 40کمیٹیاں تشکیل دیدیں ۔یہ کمیٹیاں پیف اورپیمائکے سکولوں کابھی معائنہ کریں گی،سکول کونسل،نان سیلری بجٹ،میٹرک رزلٹ اوراساتذو طلباکی تعدادکوچیک کرینگی ڈی ای اوز وزٹ، صفائی اورخطرناک عمارتوں کاجائزہ بھی لیا جائے گا۔دوران انسپکشن نااہلی ،کرپشن اورجعلی اینرولمنٹ ثابت ہونے پرسخت کارروائی کیجائے گی۔اس حوالے سے محکمہ سکولز نے سکول سربراہوں کو خصوصی احکامات جاری کردیئے ۔فنڈز کے غلط استعمال کے انکشاف کے بعد تحقیقاتی کمیٹیوں کی تشکیل پر کرپٹ پریکٹس کرنے والوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ذرائع کے مطابق کرپٹ مافیا نے بھاری سفارشوں کیلئے ہاتھ پائوں مارنے شروع کردیئے ہیں۔

