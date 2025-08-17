وہاڑی میں مردہ گائے کا 3 من گوشت پکڑا گیا، قصاب فرار
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)محکمہ لائیو سٹاک اور فوڈ اتھارٹی نے مردہ گائے کا مضر صحت 3 من گوشت پکڑ لیا جبکہ ملوث قصاب اور ڈرائیور موقع سے فرار ہوگئے ۔
چک نمبر 7ڈبلیو بی وہاڑی سے مردہ گائے کا گوشت کیری ڈبہ پر لاد کر کرم پور میں فروخت کے لیے لے جایا جارہا تھا کہ رات گئے شہریوں کو شبہ ہوا اور انہوں نے محکمہ لائیو سٹاک کو اطلاع دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر سلمان حسن عملے کے ہمراہ موقع پر پہنچے تو قصاب ندیم اور محبوب مردہ گوشت اور گاڑی چھوڑ کر فرار ہوگئے ۔محکمہ فوڈ اتھارٹی کے افسر بھی پہنچے اور تجزیے کے بعد تصدیق کی کہ یہ گوشت مردہ گائے کا ہے ۔