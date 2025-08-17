صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں مردہ گائے کا 3 من گوشت پکڑا گیا، قصاب فرار

  • ملتان
وہاڑی میں مردہ گائے کا 3 من گوشت پکڑا گیا، قصاب فرار

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)محکمہ لائیو سٹاک اور فوڈ اتھارٹی نے مردہ گائے کا مضر صحت 3 من گوشت پکڑ لیا جبکہ ملوث قصاب اور ڈرائیور موقع سے فرار ہوگئے ۔

 چک نمبر 7ڈبلیو بی وہاڑی سے مردہ گائے کا گوشت کیری ڈبہ پر لاد کر کرم پور میں فروخت کے لیے لے جایا جارہا تھا کہ رات گئے شہریوں کو شبہ ہوا اور انہوں نے محکمہ لائیو سٹاک کو اطلاع دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر سلمان حسن عملے کے ہمراہ موقع پر پہنچے تو قصاب ندیم اور محبوب مردہ گوشت اور گاڑی چھوڑ کر فرار ہوگئے ۔محکمہ فوڈ اتھارٹی کے افسر بھی پہنچے اور تجزیے کے بعد تصدیق کی کہ یہ گوشت مردہ گائے کا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

میئر کا تمام بڑے منصوبے 6 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم

انٹرپری انجینئرنگ کے نتائج کا اعلان، تینوں پوزیشنز طالبات نے حاصل کیں

ڈی جی نیب کراچی کو نوٹس جاری

پولیس قومی رضاکار کی سابق افسر ہوائی فائرنگ پرگرفتار

عزیر بلوچ کیخلاف غیرقانونی اسلحہ کیس کا فیصلہ محفوظ

کار کی ٹکر سے گرنے والی موٹرسائیکل سوار خاتون کو ٹینکر نے کچل دیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل