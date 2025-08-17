صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پراپرٹی ریٹ میں اضافہ واپس لینے پر حکومت سے اظہار تشکر

  • ملتان
میاں چنوں(تحصیل رپورٹر)پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن میاں چنوں کے صدر چودھری عمیر خالد اور جنرل سیکرٹری رانا شہباز حسین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ضلع خانیوال میں پراپرٹی کے ڈی سی ریٹ میں اضافہ واپس لینے پر حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کے شکر گزار ہیں۔

 ان کا کہنا تھا کہ ایسوسی ایشن کی جدوجہد کے نتیجہ میں ان ریٹس کو دوبارہ ری شیڈول کرکے نمایاں کمی کی گئی ہے ۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی ڈی سی خانیوال سلمیٰ سلیمان، اے ڈی سی آر خانیوال خالد عباس سیال ، اسسٹنٹ کمشنر ساجدہ رزاق، تحصیل دار رانا عدیل، پٹواری رانا جاوید، پٹواری خورشید لوہڑی، پٹواری غفار ڈوگر، پٹواری خالد جرولہ اور بالخصوص مرکزی انجمن تاجران کی مشترکہ کاوشوں سے ممکن ہوئی ہے ۔

 

