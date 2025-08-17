مفتی خالد محمود ازہر ، پیر عطا المجید ازہر کی والدہ انتقال کر گئیں
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)معروف دینی سکالر اور مرکزی جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مفتی خالد محمود ازہر، خانقاہ قادریہ راشدیہ کبیروالا کے سجادہ نشین۔۔۔
علامہ پیر عطاء المجید ازہر اور سماجی رہنما قاری محمود الحسن طارق کی والدہ طویل علالت کے بعد حرکتِ قلب بند ہونے سے انتقال کر گئیں۔مرحومہ کی نماز جنازہ دارالعلوم کبیروالا میں ادا کی گئی جس میں علما، مشائخ اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرحومہ کی بلندی درجات ومغفرت اور لواحقین کے صبر جمیل کے لیے دعاکی گئی۔انتقال پر مختلف دینی و سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور شخصیات نے اظہار تعزیت کیا۔ جامعہ سراج العلوم عیدگاہ کبیروالا کے مہتمم مولانا عمر فاروق اصغر، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ مولانا عبد الستار گورمانی، جسٹس ریٹائرڈ میاں صفدر سلیم شاہد، مسلم لیگ (ن) کے رہنما سردار مظفر محمود سیال، ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال کے صدر سید حماد حسین شاہ سمیت متعدد سیاسی و سماجی رہنماؤں نے خانقاہ قادریہ راشدیہ میں جا کر تعزیت کی۔مزید برآں مرکزی جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قادری، مولانا عبد الحق ثانی اور خانقاہ حبیبہ نقشبندیہ چکوال کے سجادہ نشین مولانا پیر عبد الرحیم نقشبندی نے مکہ مکرمہ سے ٹیلی فون پر تعزیت کی اور مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔