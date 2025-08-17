شاہ جمال ، ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے 16سالہ لڑکی جاں بحق
مونڈکا (نامہ نگار)شاہ جمال میں مریم نواز ہیلتھ کیئر سنٹر ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت کے باعث 16سالہ لڑکی جان کی بازی ہار گئی۔ واقعہ پر لواحقین اور اہل علاقہ نے شدید احتجاج کیا اور اعلیٰ حکام سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔
نواحی بستی ڈیسی موضع چبھک پور کا رہائشی سعید ڈیسی اپنی 16سالہ بیٹی کو ہیضہ کی تکلیف کے باعث صبح 11بجے ہسپتال لایا۔ والد کے مطابق ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر طارق اور ڈسپنسر جام رضوان نے معمولی دوا دے کر مریضہ کو نظرانداز کر دیا اور موبائل فون میں مصروف ہوگئے ، کچھ دیر بعد دونوں ڈیوٹی چھوڑ کر غائب ہوگئے۔