سپورٹس ڈیپارٹمنٹ کے زیر اہتمام ہاکی میچز کا انعقاد
ملتان (خصوصی رپورٹر)پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کی بحالی کے لئے سپورٹس ڈیپارٹمنٹ ملتان کے تعاون سے ہاکی میچز کا انعقاد کیا گیا۔
ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ملتان عدنان نعیم نے کھلاڑیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گراس روٹ لیول پر ہاکی کے فروغ کے لئے کام کرنے والے لوگ خراجِ تحسین کے مستحق ہیں۔ نوجوان نسل کو صحت مندانہ ماحول فراہم کرنا سب کی ذمہ داری ہے ۔پہلے میچ میں لچپال ہاکی کلب لیہ نے کامران کلب ملتان کو صفر کے مقابلے میں آٹھ گول سے شکست دی۔ دوسرے میچ میں شاہ رکن عالم ہاکی کلب نے اخلاق ہاکی کلب مظفرگڑھ کو ایک صفر سے شکست دی۔