دو ہفتوں میں اڑھائی لاکھ بچوں کا داخلہ، نگرانی سخت
ملتان (خصوصی رپورٹر)دو ہفتوں کے دوران اڑھائی لاکھ بچوں کا داخلہ مکمل ہوا ہے جس پر محکمہ تعلیم کے حکام نے اسے قابل ستائش قرار دیا ہے ۔
بتایا گیا ہے کہ ریشنلائزیشن کے عمل کے دوران دو لاکھ پچاس ہزار نئے طلبہ کا اندراج کیا گیا ہے ۔اعلیٰ حکام نے اس موقع پر فیصلہ کیا ہے کہ گھوسٹ انرولمنٹس کی سخت نگرانی کی جائے گی تاکہ جعلی یا غیر موجود طلبہ کے اندراج کو روکا جا سکے ۔ اس سلسلے میں تمام چیف ایگزیکٹو آفیسرز (سی ای اوز)، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز (ڈی ای اوز) اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز (اے ای اوز) کو طلبہ کی تصدیق کے عمل کا حکم دے دیا گیا ہے ۔حکام کے مطابق اصل مقصد تعلیمی اداروں میں شفاف داخلوں کو یقینی بنانا اور بچوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی ہے ۔ اس حوالے سے باقاعدہ رپورٹس طلب کر لی گئی ہیں اور نگرانی کا عمل آئندہ بھی جاری رہے گا۔