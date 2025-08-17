پولیس کوجھوٹی اطلاع دینے پر شہری کیخلاف مقدمہ
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)پولیس کو میٹر چوری کی جھوٹی اطلاع دینے والے شہری کیخلاف مقدمہ درج۔ پولیس رپورٹ کے مطابق کرم پور کے محمد فاروق ولد محمد بخش نے 15پر کال کرکے اطلاع دی کہ اس کا بجلی میٹر چوری ہوگیا ہے ۔
اطلاع پر اے ایس آئی اعجاز ناصر اہلکاروں کے ہمراہ موقع پر پہنچے تو پتہ چلا کہ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ کال کرنے والے نے اپنا موبائل نمبر بھی بند کرلیا۔ اردگرد کے لوگوں سے پوچھ گچھ پر بھی تصدیق نہ ہوسکی۔ پولیس نے جھوٹی اطلاع پر محمد فاروق کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔