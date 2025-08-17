صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کوجھوٹی اطلاع دینے پر شہری کیخلاف مقدمہ

  • ملتان
پولیس کوجھوٹی اطلاع دینے پر شہری کیخلاف مقدمہ

وہاڑی(نمائندہ خصوصی)پولیس کو میٹر چوری کی جھوٹی اطلاع دینے والے شہری کیخلاف مقدمہ درج۔ پولیس رپورٹ کے مطابق کرم پور کے محمد فاروق ولد محمد بخش نے 15پر کال کرکے اطلاع دی کہ اس کا بجلی میٹر چوری ہوگیا ہے ۔

 اطلاع پر اے ایس آئی اعجاز ناصر اہلکاروں کے ہمراہ موقع پر پہنچے تو پتہ چلا کہ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ کال کرنے والے نے اپنا موبائل نمبر بھی بند کرلیا۔ اردگرد کے لوگوں سے پوچھ گچھ پر بھی تصدیق نہ ہوسکی۔ پولیس نے جھوٹی اطلاع پر محمد فاروق کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کا ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد کا دورہ

فورس لائن جھنگ روڈ جلد مکمل کی جائے :ایم ڈی واسا

سیاسی بحرانوں کا حل قومی ڈائیلاگ سے ہی ممکن :لیاقت بلوچ

جشن آزادی کبڈی سیریز کافائنل یونائیٹڈ کلب نے جیت لیا

اے سی شازیہ رحمان عثمانیہ پارک کی ابترحالت پر برہم ،ہدایات جاری

3لاکھ57ہزار کے نادہندہ کاشتکاروں کے ٹیوب ویلزکے ٹرانسفامر ضبط

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل