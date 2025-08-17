صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
ملتان بورڈ نے میٹرک کے رزلٹ کارڈز جاری کردیئے

ملتان (خصوصی رپورٹر)تعلیمی بورڈ ملتان نے میٹرک دہم کے پہلے سالانہ امتحان 2025 کے رزلٹ کارڈز جاری کر دیئے ہیں۔ بورڈ اعلامیے کے مطابق ریگولر امیدواروں کے رزلٹ کارڈز ان کے اداروں کو بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک بھجوائے گئے ہیں۔۔۔

 جبکہ پرائیویٹ امیدواروں کے کارڈز ان کے داخلہ فارم پر درج پتے پر عام ڈاک کے ذریعے ارسال کر دیئے گئے ہیں۔پرائیویٹ امیدواروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ ڈاکخانے سے رابطہ کریں۔ اگر کسی امیدوار کو رزلٹ کارڈ موصول نہ ہو تو وہ 11 اکتوبر تک دفتر تعلیمی بورڈ ملتان سے رجوع کر کے ڈپٹی کنٹرولر میٹرک کو تحریری درخواست دے کر بغیر کسی فیس کے کارڈ حاصل کر سکتا ہے ۔مقررہ تاریخ کے بعد امیدوار کو رزلٹ کارڈ کے حصول کے لئے مجوزہ فیس فارم کے ساتھ بورڈ کے سہولت مرکز سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اعلامیے میں سکولوں کے سربراہان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ادارے کا ریکارڈ چیک کریں اور اگر کسی ریگولر امیدوار کا رزلٹ کارڈ موصول نہ ہوا ہو تو 11 اکتوبر تک درخواست دے کر بغیر فیس کے کارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے ۔

 

