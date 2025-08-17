محکمہ ماحولیات وہاڑی کی کارروائیاں‘ 111کلو پلاسٹک شاپرز ضبط
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات قراۃ العین کی نگرانی میں محکمہ ماحولیات نے میلسی اور کرم پور میں کارروائی کرتے ہوئے 111کلو سے زائد ممنوعہ پلاسٹک شاپرز ضبط کر لئے۔
یہ کارروائیاں ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے اور ماحول دوست رویے اپنانے کیلئے جاری کریک ڈاؤن کا حصہ ہیں۔محکمہ ماحولیات کی ٹیم نے مختلف مارکیٹوں اور دکانوں پر اچانک چھاپے مارے جہاں سے پلاسٹک بیگز برآمد ہوئے ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کہا کہ پولیتھین بیگز نہ صرف نکاسی آب کے نظام کو متاثر کرتے ہیں بلکہ انسانی صحت اور جانوروں کیلئے بھی نقصان دہ ہیں۔انہوں نے عوام اور دکانداروں سے اپیل کی کہ پلاسٹک کے بجائے ماحول دوست بیگز استعمال کریں۔