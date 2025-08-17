صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ ماحولیات وہاڑی کی کارروائیاں‘ 111کلو پلاسٹک شاپرز ضبط

  • ملتان
محکمہ ماحولیات وہاڑی کی کارروائیاں‘ 111کلو پلاسٹک شاپرز ضبط

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات قراۃ العین کی نگرانی میں محکمہ ماحولیات نے میلسی اور کرم پور میں کارروائی کرتے ہوئے 111کلو سے زائد ممنوعہ پلاسٹک شاپرز ضبط کر لئے۔

 یہ کارروائیاں ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے اور ماحول دوست رویے اپنانے کیلئے جاری کریک ڈاؤن کا حصہ ہیں۔محکمہ ماحولیات کی ٹیم نے مختلف مارکیٹوں اور دکانوں پر اچانک چھاپے مارے جہاں سے پلاسٹک بیگز برآمد ہوئے ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کہا کہ پولیتھین بیگز نہ صرف نکاسی آب کے نظام کو متاثر کرتے ہیں بلکہ انسانی صحت اور جانوروں کیلئے بھی نقصان دہ ہیں۔انہوں نے عوام اور دکانداروں سے اپیل کی کہ پلاسٹک کے بجائے ماحول دوست بیگز استعمال کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:نرخ نامہ نظر انداز ،سبزیاں وگوشت پہنچ سے دور

ڈیزل سستا ، ٹرانسپورٹ کرایوں میں 4فیصد تک کمی

حافظ آباد:ڈی سی اور ڈی پی او کی زہریلی چیز کھانے سے متاثرہ بچوں کی عیادت

مساجد شہید ، شراب بیچنے کی اجازت تشویشناک :ڈاکٹر طارق

سیالکوٹ:چناب کے کٹائو سے بچائو کیلئے حفاظتی اقدامات کی منظوری

گجرات :تمغہ امتیاز ملنے پر پراسکیوٹر جنرل فرہاد علی شاہ کے اعزاز میں تقریب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل