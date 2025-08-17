جرائم پیشہ عناصر کیخلاف ایکشن ، 256 گروہ گرفتار ، 16 کروڑ کا مال مسروقہ برآمد
ملتان(کرائم رپورٹر)سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی زیر نگرانی ملتان پولیس نے ماہ اگست میں 15یوم کے دوران کرائم کنٹرول کرنے کے لئے۔۔۔
جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 256گروہوں کے 622 ارکان گرفتار کر کے 16کروڑ 54لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد کرلیا۔ سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی زیر نگرانی موثر پٹرولنگ پلان، سنیپ چیکنگ، سرپرائز ناکہ بندی سمیت بہترین حکمت عملی سے جرائم پیشہ افراد کے گرد شکنجہ تنگ کر دیا گیا ہے جس سے جرائم میں واضح کمی آئی ہے ۔ ماہ اگست میں 15یوم کے دوران ملتان پولیس کی جانب سے 2000 سرچ آپریشن کئے گئے ہیں۔ غیرقانونی اسلحہ کے 35 مقدمات درج کر کے 35 ملزموں کو گرفتار کر کے 04رائفل، 03 گنز ، ریوالور، 27 پسٹل، کلاشنکوف اور 88 گولیاں بھی برآمد کی گئیں۔ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 139 مقدمات درج کر کے 141 ملزموں کوگرفتار کر کے 04 کلو گرام سے زائد آئس، 12 کلو گرام ہیروئن، 65 کلو گرام چرس، 5652 بوتل شراب، 03 چالوبھٹی اور بھنگ برآمد کی گئی۔ملتان پولیس نے قمار بازی میں 07 مقدمات درج کرکے 26 ملزموں کو گرفتار کر کے 02لاکھ 73ہزار سے زائد رقم برآمد کر لی۔