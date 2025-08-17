صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرائم پیشہ عناصر کیخلاف ایکشن ، 256 گروہ گرفتار ، 16 کروڑ کا مال مسروقہ برآمد

  • ملتان
جرائم پیشہ عناصر کیخلاف ایکشن ، 256 گروہ گرفتار ، 16 کروڑ کا مال مسروقہ برآمد

ملتان(کرائم رپورٹر)سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی زیر نگرانی ملتان پولیس نے ماہ اگست میں 15یوم کے دوران کرائم کنٹرول کرنے کے لئے۔۔۔

 جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 256گروہوں کے 622 ارکان گرفتار کر کے 16کروڑ 54لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد کرلیا۔ سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی زیر نگرانی موثر پٹرولنگ پلان، سنیپ چیکنگ، سرپرائز ناکہ بندی سمیت بہترین حکمت عملی سے جرائم پیشہ افراد کے گرد شکنجہ تنگ کر دیا گیا ہے جس سے جرائم میں واضح کمی آئی ہے ۔ ماہ اگست میں 15یوم کے دوران ملتان پولیس کی جانب سے 2000 سرچ آپریشن کئے گئے ہیں۔ غیرقانونی اسلحہ کے 35 مقدمات درج کر کے 35 ملزموں کو گرفتار کر کے 04رائفل، 03 گنز ، ریوالور، 27 پسٹل، کلاشنکوف اور 88 گولیاں بھی برآمد کی گئیں۔ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 139 مقدمات درج کر کے 141 ملزموں کوگرفتار کر کے 04 کلو گرام سے زائد آئس، 12 کلو گرام ہیروئن، 65 کلو گرام چرس، 5652 بوتل شراب، 03 چالوبھٹی اور بھنگ برآمد کی گئی۔ملتان پولیس نے قمار بازی میں 07 مقدمات درج کرکے 26 ملزموں کو گرفتار کر کے 02لاکھ 73ہزار سے زائد رقم برآمد کر لی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پانچ روزہ پولیو مہم یکم سے 5 ستمبر تک جاری رہے گی

کرایوں میں کمی کا فیصلہ ، نیا کرایہ نامہ جاری کر دیا گیا

پاکستان میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں:راؤ طاہر مشرف

جوہرآباد:زیادتی کیس ،جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے

پر تشدد واقعات ، خاتون سمیت 3 افراد شدید زخمی

بھلوال: 2 من ناقص گوشت برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل