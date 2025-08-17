زکریا یونیورسٹی : بجٹ منظور ، فیسیں بڑھانے پر تحفظات
ملتان (سٹاف رپورٹر،خصوصی رپورٹر )زکریا یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ کا اجلاس، سلیکشن بورڈ پر تحفظات،گاڑیاں خریدنے کی کوشش ناکام بنادی گئی ،ایل ایل بی کی کلاسز اور امتحان لینے کی منظوری دے دی گئی۔۔۔
تفصیل کے مطابق زکریا یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کا اجلاس وائس چانسلر ڈاکٹر زبیراقبال کی صدارت میں منعقد ہوا،اجلاس کا صرف ایک تہائی حصہ زیر بحث آسکا باقی کیسز ڈیفر کردیئے گئے ۔ذرائع کے مطابق سینڈیکیٹ اجلاس میں بجٹ2025-26کی منظوری دی گئی تاہم فیسوں میں اضافے کو ممبرز نے تنقید کانشانہ بنایا، ممبر ساجد طفیل کا کہنا تھا کہ فیسوں میں یکدم تین ہزار سے لیکر 8ہزار تک اضافہ کردیاگیا جو غریب طالبعلم کے بس سے باہر ہے اس لئے نظر ثانی کی جائے تاہم ہائوس نے بجٹ کی منظوری دے دی،اجلاس میں اساتذہ کا ورک لوڈ بڑھانے کی منظوری دے دی گئی جس پر اساتذہ کی طرف سے شدید مزاحمت کاسامنا کرنا پڑا۔ اساتذہ کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ ورک لوڈبڑھا کر کوالٹی متاثر ہوگی وہ پہلے ہی کورسز اکٹھا کرکے پڑھا رہے ہیں بونس کی مد میں ملازمین کو 5کروڑ بانٹ دیئے جاتے ہیں ایوننگ الائونس دیا جارہا لیکن ٹیچر پر کام کا بوجھ بڑھایا جارہا ہے تاہم وائس چانسلر نے ان کی بات ماننے سے انکار کردیا اور ورک لوڈ کی تشکیل نو کردی گئی۔ ایسوسی ایٹ پروفیسر 3اورلیکچر اور اسسٹنٹ پروفیسر چارچارلیکچر دیں گے ۔ہائوس نے پی ایچ ڈی سکالر جن کا ریسرچ ورک جاری ہے کو کلاسز میں دوکورسز پڑھانے کی منظوری دے دی ان ٹیچرز کو 10ہزارروپے فی کورس دیا جائے گاہائوس نے کم سے کم معاوضہ کاآئٹم منظور کرلیا جس کے بعد اب ڈیلی ویجز کی کم سے کم تنخواہ 40ہزار ہوگی تاہم ہائوس نے باقی واجبات دینے سے معذرت کرلی۔ ہائوس نے پی ایچ ڈی سٹڈی لیو کی منظوری دے دی اب بیرون ممالک نے والے سکالر کو چارسال اور ملک میں پی ایچ ڈی کرنے والے کو تین سال کی چھٹی مل سکے گی ۔ڈاکٹر اسد گردیزی کیس میں ان کی ڈگریاں ایچ ای سی سے منظورکراکے رپورٹ دوبارہ سینڈیکیٹ میں لانے کی ہدایت کی گئی ایل ایل بی تین سالہ پروگرام کے لئے سٹڈی سنٹربنانے منظوری دی گئی اور چیف کوآرڈی نیٹرکا عہدہ تخلیق کردیاگیا یہ فیصلہ بھی کیاگیا کہ تمام امیدواروں کو گھوسٹ کالج سے نہیں ہوں اور ان کا کیس کلیئرہوگا اس کاامتحان لیا جاسکے گا۔ ہائوس نے رکے ہوئے امتحان لینے کی منظوری بھی دے دی،اکیڈمک کونسل کے منٹس منظور کرلئے گئے ،شعبوں کے چیئرمین اور چیئرپرسن ، ڈائریکٹرتعینات کرنے کاکیس میں یہ فیصلہ کیاگیا جو وائس چانسلر نے تعیناتیاں کی ہیں ان کی منظوری دی جاتی ہے۔