صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق جنرل کونسلر کی اہلیہ کے ایصال ثواب کیلئے قل خوانی آج ہوگی

  • ملتان
سابق جنرل کونسلر کی اہلیہ کے ایصال ثواب کیلئے قل خوانی آج ہوگی

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سابق جنرل کونسلر بلدیہ مہربشیر احمد گٹ کی اہلیہ،ہیڈ کلرک جنرل مہر عارف کی والدہ جو گزشتہ دنوں وفات پا گئی تھیں، مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب کیلئے رسم قل خوانی آج انکی رہائش گاہ پر ادا کی جائیگی،دعا ٹھیک صبح 10 بجے ہوگی۔

سابق جنرل کونسلر بلدیہ مہربشیر احمد گٹ کی اہلیہ،ہیڈ کلرک جنرل مہر عارف کی والدہ جو گزشتہ دنوں وفات پا گئی تھیں، مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب کیلئے رسم قل خوانی آج انکی رہائش گاہ پر ادا کی جائیگی،دعا ٹھیک صبح 10 بجے ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

میئر کا تمام بڑے منصوبے 6 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم

انٹرپری انجینئرنگ کے نتائج کا اعلان، تینوں پوزیشنز طالبات نے حاصل کیں

ڈی جی نیب کراچی کو نوٹس جاری

پولیس قومی رضاکار کی سابق افسر ہوائی فائرنگ پرگرفتار

عزیر بلوچ کیخلاف غیرقانونی اسلحہ کیس کا فیصلہ محفوظ

کار کی ٹکر سے گرنے والی موٹرسائیکل سوار خاتون کو ٹینکر نے کچل دیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل