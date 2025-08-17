سابق جنرل کونسلر کی اہلیہ کے ایصال ثواب کیلئے قل خوانی آج ہوگی
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سابق جنرل کونسلر بلدیہ مہربشیر احمد گٹ کی اہلیہ،ہیڈ کلرک جنرل مہر عارف کی والدہ جو گزشتہ دنوں وفات پا گئی تھیں، مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب کیلئے رسم قل خوانی آج انکی رہائش گاہ پر ادا کی جائیگی،دعا ٹھیک صبح 10 بجے ہوگی۔
