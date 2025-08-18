تونسہ بیراج پر درمیانہ سیلاب، نہریں بند، ایمرجنسی نافذ
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ،نامہ نگار)دریائے سندھ میں تونسہ بیراج پر پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی جس پر تمام نہریں بند کر دی گئیں۔
محکمہ انہار کے مطابق پانی کی آمد 4 لاکھ 31 ہزار 389 اور اخراج 4 لاکھ 30 ہزار 889 کیوسک ریکارڈ ہوا۔ ضلعی انتظامیہ نے ہائی فلڈ وارننگ جاری کرتے ہوئے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ڈپٹی کمشنر سید منور عباس بخاری نے بتایا کہ دریائی کناروں پر آباد آبادیوں کو خالی کرایا جا رہا ہے ، اگلے 48 گھنٹے میں بڑا ریلا گزرنے کا امکان ہے ۔ ریسکیو کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں جہاں ویکسین اور امدادی سامان دستیاب ہے جبکہ نہروں اور ندی نالوں میں نہانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔