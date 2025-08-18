کینیڈین رکن پارلیمنٹ رانا اسلم کا ایوان صنعت و تجارت کا دورہ
ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستانی نژاد کینیڈین رکن پارلیمنٹ اور پارلیمانی کمیٹی برائے سائنس و ٹیکنالوجی کینیڈا کے کنوینئر رانا اسلم نے ایوانِ صنعت و تجارت ملتان کا دورہ کیا۔
وہ تحصیل شجاع آباد کے قصبہ سکندرآباد کے رہائشی ہیں اور کینیڈین پارلیمنٹ میں خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ایوان آمد پر صدر میاں بختاور تنویر شیخ اور نائب صدر اظہر بلوچ نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اجلاس میں کاروباری، سماجی اور شہری مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے ایوان ہائے تجارت کے درمیان مفاہمتی یادداشت (ایم او یو)پر دستخط اور جنوبی پنجاب میں لائزان آفس کے قیام پر اتفاق کیا گیا۔رانا اسلم نے کہا کہ بطور ملتان کے باسی وہ اپنے خطے کے عوام کی خدمت کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ انہوں نے صنعت و تجارت، تعلیم، امیگریشن اور ورک فورس ڈویلپمنٹ میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ صدر ایوان میاں بختاور تنویر شیخ نے کہا کہ بزنس ڈویلپمنٹ اور ہیومن ریسورس میں تعاون کے لئے میکنزم تشکیل دیا جائے گا تاکہ عوام براہِ راست مستفید ہو سکیں۔خواجہ محمد یوسف نے تجویز دی کہ ہجرت، کاروبار اور ورک فورس رہنمائی کے لئے لائزان آفس اور فوکل پرسن مقرر کیا جائے ۔ خواجہ محمد حسین نے کہا کہ زرعی خطہ ہونے کے باوجود جنوبی پنجاب زراعت میں پیچھے ہے ، لہٰذا زرعی ریسرچ اور سپورٹ کے لیے کینیڈین تعاون ضروری ہے ۔ سید افتخار علی شاہ نے کہا کہ کینیڈا بڑی تجارتی منڈی ہے ، اس لئے ایکسپورٹرز کے لئے رابطہ کار فراہم کیا جانا چاہئے تاکہ برآمدات بڑھ سکیں۔