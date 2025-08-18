افواج پاکستان ملک کے دفاع کیلئے ہر لمحہ تیار، علی حیدر گیلانی
ملتان (خصوصی رپورٹر)ایم پی اے سید علی حیدر گیلانی نے کہا ہے کہ افواجِ پاکستان ملک کے دفاع اور حفاظت کے لئے ہمہ وقت تیار ، دشمن کی میلی آنکھ کو نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے سٹیڈیم \"دی آرٹ آف ملتان آسٹرو ٹرف ہاکی سٹیڈیم\" میں جشن آزادی اور معرکہ حق کے سلسلے میں منعقدہ ون نائٹ سیون سائیڈ ہاکی ٹورنامنٹ کے موقع پر کھلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ایونٹ میں جنوبی پنجاب کے بارہ ہاکی کلبوں نے شرکت کی۔ میزبانی کے فرائض ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر عدنان نعیم نے سرانجام دیئے ، جبکہ ڈویژنل سپورٹس آفیسر عطاالرحمن خان، رانا اقبال سراج ایم پی اے ، ملک یونس، ایس ڈی او میپکو محمد شہباز، سی پی او ملتان صادق ڈوگر، بریگیڈیئر مسرور ملک، عمر بھٹہ، سابق کپتان پاکستان ہاکی ٹیم محمد افضل شیخ اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔سیمی فائنلز میں وہاڑی ہاکی کلب نے النصیر ہاکی کلب اقبال نگر کو شکست دی جبکہ ینگ فائٹرز ہاکی کلب بہاولپور نے سپورٹس ڈیپارٹمنٹ ملتان کلب کو ہرایا۔ فائنل میں وہاڑی ہاکی کلب نے ینگ فائٹرز ہاکی کلب کو ایک صفر سے شکست دے کر چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔