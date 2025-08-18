صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی ،ناقص دیسی گھی یونٹ پر چھاپہ،سیل کردیا گیا

  • ملتان
وہاڑی(نمائندہ خصوصی )الجنت کالونی چلڈرن پارک کے قریب پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے دیسی گھی بنانے والا ڈیری مینوفیکچرنگ یونٹ سیل کردیا۔۔۔

کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ماہا سعید کی نگرانی میں کی گئی جس دوران 700 کلو سے زائد ملاوٹی دیسی گھی برآمد ہوا جو موقع پر ہی تلف کردیا گیا فوڈ اتھارٹی کے مطابق یونٹ میں گھی کی تیاری میں سرفیکٹنٹس صابن میں استعمال ہونے والے کیمیکلز مائع چکنائی اور ٹرانس فیٹس جیسے غیر معیاری اجزاء شامل تھے جو انسانی صحت کے لئے انتہائی خطرناک ہیں ڈسٹرکٹ کنسلٹنٹ فزیشن اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ ڈی ایچ کیو ہسپتال وہاڑی ڈاکٹر احمد ذی وقار کے مطابق ایسے اجزاء کے مسلسل استعمال سے جگر دل اور معدے کی بیماریاں کولیسٹرول میں اضافہ اور بچوں کی نشوونما پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔

 

