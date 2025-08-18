صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبرپختونخوا سیلاب، قیمتی جانوں کا ضیاع قومی سانحہ ،مخدوم احمد

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان پیپلزپارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد محمود، سینئر نائب صدر جنوبی پنجاب خواجہ رضوان عالم اور چیف کوآرڈی نیٹر عبدالقادر شاہین نے خیبرپختونخوا میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر گہرے رنج و افسوس کا اظہار کیا ہے۔۔۔

 رہنماؤں نے کہا کہ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ایک بڑا قومی سانحہ ہے جس پر پوری قوم افسردہ ہے ۔ اس مشکل گھڑی میں پیپلزپارٹی کی قیادت اور کارکن متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔انہوں نے کہا کہ اس تباہ کن صورتحال میں سیاست چمکانے کے بجائے وفاقی و صوبائی حکومتوں کو مل کر متاثرین کی مدد کرنی چاہئے ۔ سیاست سے بالاتر ہو کر ریلیف اور بحالی کے اقدامات فوری طور پر شروع کئے جائیں تاکہ متاثرہ عوام کی مشکلات کم ہو سکیں۔پی پی رہنماؤں نے کہا کہ مشکل وقت میں متاثرین کے ساتھ عملی یکجہتی دکھانا سب کی ذمہ داری ہے ۔ اس موقع پر ریسکیو اہلکاروں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر عوام کی زندگیاں بچائیں، پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے ۔ جو اہلکار فرض کی ادائیگی کے دوران شہید ہوئے ، ان کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔

 

