تنظیم مغلیہ کا ماہانہ اجلاس فلاحی منصوبوں کا اعلان
وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) تنظیم مغلیہ وہاڑی کا ماہانہ اجلاس صدر عبدالرزاق مغل کی صدارت میں منعقد ہوا۔
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری محمد یاسین مغل نے کہا کہ تنظیم مستحق افراد کو ماہانہ راشن فراہم کر رہی ہے جس کی تعداد میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ اکتوبر میں عظیم الشان مغل کنونشن منعقد ہوگا جس میں برادری کی فلاح، غریب بچوں کی تعلیم اور نئے منصوبوں کا آغاز کیا جائے گا۔ اجلاس میں ملک بھر سے نمائندوں کی شرکت متوقع ہے ۔ عبدالرزاق مغل، محمد اکبر مغل اور محمد سعید مغل نے بھی خطاب کیا۔ اجلاس میں تنظیم کے دیگر عہدیداران اور معززین نے بھی شرکت کی۔