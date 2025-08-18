پختون کارکنان کی بلاجواز گرفتاریاں بند کی جائیں، مفتی عامر
ملتان (کرائم رپورٹر)جمعیت علماء اسلام ملتان کے ضلعی امیر مفتی عامر محمود نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کو جان بوجھ کر پی ٹی آئی کارکنان ظاہر کر کے بلاجواز گرفتار کیا جا رہا ہے۔۔۔
اور ان پر جھوٹے مقدمات قائم کئے جا رہے ہیں۔ ان کے بقول ملتان میں کوئٹہ چائے ہوٹلز بند کرنا کارکنان کے معاش پر حملہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ 13 اگست کی رات سے 15 اگست کی صبح تک پختون کارکنوں کے ہوٹلوں کو زبردستی بند کروایا گیا جو سراسر ناانصافی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ پختون ہونا کوئی جرم نہیں، وہ پاکستان کے معزز شہری اور شناختی کارڈ رکھنے والے محب وطن لوگ ہیں جو حلال روزگار کے لیے پنجاب آئے ہوئے ہیں۔مفتی عامر نے پختون کارکنان کی گرفتاریوں کو ‘‘افسوسناک اور قابل مذمت’’ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت اور پولیس انتظامیہ ہوش کے ناخن لے ، جھوٹے مقدمات فوری ختم کرے اور گرفتار کارکنوں کو رہا کرے ۔ ان کا کہنا تھا کہ پختونوں کے خلاف کارروائیاں ایک خوفناک سازش ہے جنہیں کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔انہوں نے خبردار کیا کہ جمعیت علماء اسلام ایک پرامن سیاسی اور مذہبی جماعت ہے لیکن اس کی امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے ۔ اگر کارکنان کو تنگ کیا گیا تو جماعت ان کا ہر سطح پر ساتھ دے گی۔ مفتی عامر نے مطالبہ کیا کہ ملتان میں گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے اور ان کے نام پی ٹی آئی لسٹوں سے خارج کئے جائیں۔