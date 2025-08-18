صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختون کارکنان کی بلاجواز گرفتاریاں بند کی جائیں، مفتی عامر

  • ملتان
پختون کارکنان کی بلاجواز گرفتاریاں بند کی جائیں، مفتی عامر

ملتان (کرائم رپورٹر)جمعیت علماء اسلام ملتان کے ضلعی امیر مفتی عامر محمود نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کو جان بوجھ کر پی ٹی آئی کارکنان ظاہر کر کے بلاجواز گرفتار کیا جا رہا ہے۔۔۔

 اور ان پر جھوٹے مقدمات قائم کئے جا رہے ہیں۔ ان کے بقول ملتان میں کوئٹہ چائے ہوٹلز بند کرنا کارکنان کے معاش پر حملہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ 13 اگست کی رات سے 15 اگست کی صبح تک پختون کارکنوں کے ہوٹلوں کو زبردستی بند کروایا گیا جو سراسر ناانصافی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ پختون ہونا کوئی جرم نہیں، وہ پاکستان کے معزز شہری اور شناختی کارڈ رکھنے والے محب وطن لوگ ہیں جو حلال روزگار کے لیے پنجاب آئے ہوئے ہیں۔مفتی عامر نے پختون کارکنان کی گرفتاریوں کو ‘‘افسوسناک اور قابل مذمت’’ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت اور پولیس انتظامیہ ہوش کے ناخن لے ، جھوٹے مقدمات فوری ختم کرے اور گرفتار کارکنوں کو رہا کرے ۔ ان کا کہنا تھا کہ پختونوں کے خلاف کارروائیاں ایک خوفناک سازش ہے جنہیں کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔انہوں نے خبردار کیا کہ جمعیت علماء اسلام ایک پرامن سیاسی اور مذہبی جماعت ہے لیکن اس کی امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے ۔ اگر کارکنان کو تنگ کیا گیا تو جماعت ان کا ہر سطح پر ساتھ دے گی۔ مفتی عامر نے مطالبہ کیا کہ ملتان میں گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے اور ان کے نام پی ٹی آئی لسٹوں سے خارج کئے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کینسر سے بچاؤ کے لیے مہم 15 ستمبر سے 25 ستمبر تک ہو گی

جھنگ:غیرقانونی گیس ری فلنگ کا دھندہ جاری ،شہری خوفزدہ

وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے دوسری مرتبہ ہزاروں افراد میں مفت پٹرول کی پرچیاں تقسیم کیں

جھنگ:رہائشی آبادیوں میں منی پٹرول پمپ بڑاخطرہ

فوڈ سیفٹی ٹیموں کی چھٹی کے روز بھی کارروائیاں، بھاری جر مانے

فلور ملز مالکان،دکانداروں نے آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر