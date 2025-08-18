صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرسبز پاکستان کیلئے ذمہ دارانہ کردار ناگزیر،فاروق سعیدی

  • ملتان
سرسبز پاکستان کیلئے ذمہ دارانہ کردار ناگزیر،فاروق سعیدی

ملتان (کرائم رپورٹر)جماعت اہل سنت پنجاب کے ناظم اعلیٰ علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی نے کہا ہے کہ سرسبز اور خوشحال پاکستان کے لئے پوری قوم کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ بنایا جاسکے ۔

 انہوں نے کہا کہ یوم آزادی کا پیغام اتحاد، محنت اور قربانی ہے ، اس مقصد کے لئے ہمیں اپنی صفوں میں یکجہتی قائم رکھنی ہوگی۔ قومی دن ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں اور نئی نسل کو حب الوطنی کا درس دیتے ہیں۔ انہوں نے شجر کاری مہم کو کامیاب بنانے کے لئے عوام سے اپیل کی کہ گلی محلوں تک پودے لگا کر اپنا حصہ ڈالیں۔اصلاحی کمیٹی لیبر کمپلیکس کے سرپرست اعلیٰ ملک محمد رفیق نے کہا کہ آزادی کی قدر وہی جان سکتا ہے جس نے غلامی کا دور دیکھا ہو۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی اور معاشرتی محبت و بھائی چارے کے فروغ میں سب کو حصہ ڈالنا چاہیے ۔ اصلاحی کمیٹی کا مقصد صرف تقریبات نہیں بلکہ عوامی خدمت اور فلاحی منصوبوں پر کام کرنا ہے ، ہم ہر ممکن طریقے سے عوامی خدمت جاری رکھیں گے ۔اس موقع پر مقررین نے پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملک کے دفاع میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں مون سون،ادارے الرٹ افسروں و ملازمین کی چھٹیاں منسوخ

چیئرمین این ایچ اے کا دورہ کے پی ، سڑکیں بحالی کی ہدایت

فیصل مسجد میں تکریم حفاظِ قرآن کریم کی تقریب

سیلاب کی تباہ کاریوں سے فوری نمٹا جائے،شیعہ علما کونسل

سرویکل کینسر سے بچاؤ کیلئے ویکسی نیشن مہم 15ستمبر سے شروع

سیلاب کی تباہ کاریاں قوم کیلئے امتحان،فیصل نیاز ترمذی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر