سرسبز پاکستان کیلئے ذمہ دارانہ کردار ناگزیر،فاروق سعیدی
ملتان (کرائم رپورٹر)جماعت اہل سنت پنجاب کے ناظم اعلیٰ علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی نے کہا ہے کہ سرسبز اور خوشحال پاکستان کے لئے پوری قوم کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ بنایا جاسکے ۔
انہوں نے کہا کہ یوم آزادی کا پیغام اتحاد، محنت اور قربانی ہے ، اس مقصد کے لئے ہمیں اپنی صفوں میں یکجہتی قائم رکھنی ہوگی۔ قومی دن ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں اور نئی نسل کو حب الوطنی کا درس دیتے ہیں۔ انہوں نے شجر کاری مہم کو کامیاب بنانے کے لئے عوام سے اپیل کی کہ گلی محلوں تک پودے لگا کر اپنا حصہ ڈالیں۔اصلاحی کمیٹی لیبر کمپلیکس کے سرپرست اعلیٰ ملک محمد رفیق نے کہا کہ آزادی کی قدر وہی جان سکتا ہے جس نے غلامی کا دور دیکھا ہو۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی اور معاشرتی محبت و بھائی چارے کے فروغ میں سب کو حصہ ڈالنا چاہیے ۔ اصلاحی کمیٹی کا مقصد صرف تقریبات نہیں بلکہ عوامی خدمت اور فلاحی منصوبوں پر کام کرنا ہے ، ہم ہر ممکن طریقے سے عوامی خدمت جاری رکھیں گے ۔اس موقع پر مقررین نے پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملک کے دفاع میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔