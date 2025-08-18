صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی،ریسکیو آفس کے بالمقابل ٹوٹے سائن بورڈ سے بڑے حادثے کا خطرہ

  • ملتان
وہاڑی(نمائندہ خصوصی )رنگ روڈ پر ریسکیو 1122 کے سامنے نصب بڑا سائن بورڈ ایک تیز رفتار بھاری گاڑی کی ٹکر سے شدید متاثر ہو گیا۔۔۔

 اور اب خطرناک زاویے پر لٹک رہا ہے بورڈ کے گرنے کا خدشہ نہ صرف قریبی ٹریفک بلکہ راہگیروں کے لئے بھی سنگین خطرہ بن گیا ہے عینی شاہدین کے مطابق حادثہ اُس وقت پیش آیا جب ایک اونچائی میں زیادہ گاڑی اپنی رفتار قابو نہ رکھ سکی اور بورڈ کے نچلے حصے سے ٹکرا گئی ٹکر کے نتیجے میں بورڈ کے آئرن اینگل اور ویلڈنگ جوڑ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے جبکہ سپورٹ کرنے والے بولٹس ڈھیلے ہو گئے جس کے باعث بورڈ اپنی اصل پوزیشن سے ہٹ کر ٹیڑھا ہو گیا حادثے کے بعد ڈرائیور گاڑی سمیت موقع سے فرار ہوگیا ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے سائن بورڈز کی تنصیب میں MS (Mild Steel) فریم ویلڈنگ جوائنٹس اور کنکریٹ بیس فاؤنڈیشن کا استعمال کیا جاتا ہے جو حادثات یا بھاری ٹکر کے نتیجے میں کمزور ہو سکتے ہیں۔

 

