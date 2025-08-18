صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نفاذ اسلام سے ہی ملکی مسائل حل ہوسکتے ، علامہ عنایت اللہ

  ملتان
نفاذ اسلام سے ہی ملکی مسائل حل ہوسکتے ، علامہ عنایت اللہ

ملتان (کرائم رپورٹر) مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری علامہ عنایت اللہ رحمانی، مفتی عبدالرحمن شاہین، ضلعی صدر اہلحدیث یوتھ فورس ملتان قاری ہدایت اللہ رحمانی اور جنرل سیکرٹری مولانا سمیع اللہ ثاقب نے کہا ہے کہ پاکستان کا۔۔۔

 جغرافیائی دفاع نظریاتی تحفظ کے بغیر ممکن نہیں، ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانا وقت کی ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ قیام پاکستان کا بنیادی مقصد اسلامی نظام کا نفاذ اور اسلامی ریاست کا قیام تھا، لیکن اس مقصد کو پس پشت ڈالنے کے باعث آج بھی ملک مسائل کا شکار ہے ۔ ملکی مسائل کے حل کا راز صرف نفاذ اسلام میں پوشیدہ ہے ۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اگر قوم نجات چاہتی ہے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق نظام قائم کرنا ہوگا۔تحفظ نظریہ پاکستان سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے افواج پاکستان کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملکی دفاع کو یقینی بنانے میں فوج کلیدی کردار ادا کررہی ہے ۔ آپریشن \"بنیان مرصوص\" کی کامیابی نے پاکستان کے وقار کو عالمی سطح پر بلند کیا ہے ۔ علما نے کہا کہ قوم ہر محاذ پر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے ۔تقریب میں قاری طاہر محمود، مولانا عبد الرحمن شجاعبادی، مولانا عمر فاروق، قاری عبد الرزاق سمیت دیگر علما و کارکنان بھی شریک تھے ۔

 

