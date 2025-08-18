صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن تاجران شریف پلازہ کے عہدے دار بلا مقابلہ منتخب

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران شریف پلازہ کچہری روڈ کے الیکشن میں مسلسل دوسری بار شیخ محمد مرتضیٰ صدر اور خواجہ شفیق الرحمن جنرل سیکرٹری منتخب ہوگئے ۔ تمام عہدے دار بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے ۔

 الیکشن کمشنر محمد فیصل رفیق، ممبران محمد یاسر اور محمد عامر نے نتائج کا اعلان کیا۔اعلان کے مطابق چیئرمین خواجہ حفیظ الرحمن، صدر شیخ محمد مرتضیٰ، جنرل سیکرٹری خواجہ شفیق الرحمن، سینئر نائب صدر خواجہ انیس الرحمن، نائب صدور فیضان فیصل، زویان شفیق اور محمد شاہ رخ شاہ منتخب ہوئے ۔ جوائنٹ سیکرٹری خالد حسین نڈلہ، فنانس سیکرٹری مظہر حسین قریشی، سرپرست اعلیٰ شیخ محمد منیر اور وائس چیئرمین محمد احمد الیاس منتخب قرار پائے ۔اس موقع پر مہمند لویہ جرگہ کے صدر خالد خان مہمند، شاہ زیب مرتضیٰ اور عبداللہ طاہر نے نو منتخب عہدے داروں کو مبارکباد دی۔ عہدے داروں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ تاجر برادری کی خدمت ہمیشہ اولین ترجیح رہی ہے اور مستقبل میں بھی مسائل کے حل کے لئے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے ۔نتائج کے اعلان پر حامیوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور مٹھائی تقسیم کی۔

 

