ریٹائرمنٹ پر عذرا عبدالحی کی خدمات کو خراج تحسین
وہاڑی (خبرنگار،خصوصی) گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 65-ڈبلیو بی اور شرقی کالونی کی سابق پرنسپل عذرا عبدالحی کی ریٹائرمنٹ پر ان کی شاندار تدریسی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے ۔
صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اپنے بیان میں کہا کہ عذرا عبدالحی ایک بڑی الوداعی تقریب کی مستحق ہیں، ان جیسی شخصیات حقیقی معنوں میں تعلیم اور قوم کی خدمت کی مثال ہیں۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر، ڈی پی او محمد افضل، ایم پی اے میاں ثاقب خورشید سمیت ضلعی افسروں، اساتذہ اور سماجی شخصیات نے بھی انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔